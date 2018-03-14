Украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях в России

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России, сообщают информагентства.
Текст приказа Игорь Жданов опубликовал на своей странице в Facebook. В нем, в частности, говорится о запрете на проведение тренировочных сборов на территории России. Спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут в России.
Ранее Игорь Жданов заявил, что украинская сборная по биатлону в полном составе пропустит этап Кубка мира, который пройдет 22-25 марта в российской Тюмени.-0-
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