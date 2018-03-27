Украинцы обыграли японцев, россияне уступили футболистам Франции

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники футбольного чемпионата мира проводят сегодня очередные контрольные матчи, сообщает корреспондент БЕЛТА
Хозяева предстоящего планетарного форума - футболисты сборной России встречались в Санкт-Петербурге с командой Франции и уступили со счетом 1:3. На прошлой неделе россияне потерпели крупное поражение от пятикратных чемпионов мира бразильцев - 0:3.
Украинская сборная в бельгийском Льеже переиграла японцев со счетом 2:1. В Ереване футболисты Армении уступили Литве - 0:1, в Тбилиси сборная Грузии победила гостей из Эстонии - 2:0.
Позже в Любляне белорусские футболисты сыграют с командой Словении.-0-
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