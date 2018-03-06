Уле-Эйнар Бьорндален выступит на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален выступит на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Такое решение принял тренерский штаб норвежской команды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Восьмикратный олимпийский чемпион заменит в составе приболевшего Эмиля Хегле Свендсена.

Как сообщалось, Уле-Эйнару Бьорндалену не удалось отобраться в национальной команде на Олимпийские игры в Пхенчхане из-за низких результатов в ходе сезона по сравнению с партнерами по сборной.

В общем зачете Кубка мира-2017/2018 один из самых титулованных биатлонистов мира с 74 очками занимает 47 место. Седьмой этап Кубка мира в Контиолахти стартует 8 марта мужской спринтерской гонкой на 10 км.-0-