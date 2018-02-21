Умер бывший председатель Федерации хоккея Беларуси Лев Контарович

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 83-м году жизни умер хоккейный специалист, один из первых руководителей Федерации хоккея Беларуси (ФХРБ) Лев Контарович, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации.

Лев Контарович возглавил ФХРБ в 1993 году и работал на этом посту на протяжении пяти лет. В это время национальная сборная Беларуси впервые пробилась на Олимпийские игры. Выступая в 1998 году в японском Нагано, команда сумела войти в восьмерку сильнейших.

В последние годы Лев Контарович проживал за рубежом.

Федерация хоккея Беларуси была основана 6 марта 1992 года.-0-