Умер бывший председатель Федерации хоккея Беларуси Лев Контарович

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 83-м году жизни умер хоккейный специалист, один из первых руководителей Федерации хоккея Беларуси (ФХРБ) Лев Контарович, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации.
Лев Контарович возглавил ФХРБ в 1993 году и работал на этом посту на протяжении пяти лет. В это время национальная сборная Беларуси впервые пробилась на Олимпийские игры. Выступая в 1998 году в японском Нагано, команда сумела войти в восьмерку сильнейших.
В последние годы Лев Контарович проживал за рубежом.
Федерация хоккея Беларуси была основана 6 марта 1992 года.-0-
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