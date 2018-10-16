16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Киеве в возрасте 80 лет сегодня умер известный футбольный специалист Олег Базилевич, сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).
Будучи действующим игроком, Олег Базилевич долгие годы выступал в киевском "Динамо", проведя в нем более 160 матчей и забив 53 гола. В его послужном списке золотые медали и Кубок СССР. После завершения активной игровой карьеры он успешно работал в тандеме с Валерием Лобановским. Под их руководством киевляне становились чемпионами и обладателями Кубка Советского Союза, а в 1975 году выиграли Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы. В 1977-78 годах Олег Базилевич был главным тренером минского "Динамо".-0-
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