Умер известный российский хоккеист Виктор Тюменев

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский хоккеист олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Виктор Тюменев умер в Москве на 62-м году жизни, сообщают информагентства.

Во время игровой карьеры Виктор Тюменев выступал за московские клубы "Крылья Советов" и "Спартак", затем играл в финских командах, а завершил карьеру в 1998 году в ЦСКА. В составе сборной Советского Союза Виктор Тюменев выиграл Олимпийские игры - 1984 в Сараево, в 1982, 1988 и 1990 годах он становился чемпионом мира.-0-