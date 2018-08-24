Умер известный советский футболист Алексей Парамонов

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве в возрасте 93 лет скончался известный советский футболист Алексей Парамонов, сообщает ТАСС.
Алексей Парамонов в 1956 году в составе сборной Советского Союза стал олимпийским чемпионом в австралийском Мельбурне.
Выступая за московский "Спартак", прославленный форвард 4 раза был чемпионом СССР и дважды обладателем Кубка страны. В составе "Спартака" Алексей Парамонов провел более 300 матчей, в которых забил 73 мяча. Будучи тренером, он возглавлял национальную и молодежные сборные Советского Союза.
Алексей Парамонов будет похоронен на Ваганьковском кладбище.-0-
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