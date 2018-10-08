Умер первый тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Михаил Бицан

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 75-м году жизни умер известный белорусский баскетбольный специалист, заслуженный тренер Беларуси Михаил Бицан. Информация об этом размещена на официальном сайте Белорусской федерации баскетбола, сообщает БЕЛТА.

Михаил Бицан был первым главным тренером женской сборной Беларуси, которая дебютировала на международной арене в квалификации чемпионата Европы 1993 года. Под его руководством баскетболистки минского "Горизонта" на заре суверенитета трижды подряд становились чемпионками Беларуси.-0-