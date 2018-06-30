30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер заслуженный тренер Беларуси Виктор Бочин. Такая информация размещена на сайте Белорусской федерации легкой атлетики, сообщает БЕЛТА.
"На 58-м году ушел из жизни Бочин Виктор Петрович. Белорусская федерация легкой атлетики выражает соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.
Виктор Бочин - заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта международного класса СССР по легкой атлетике (метание копья). Тренировал Эллину Звереву. Вместе они завоевали олимпийское золото Сиднея в метании диска (2000).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.31 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.987 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1705 BYN
|3.155 BYN
|3.174 BYN