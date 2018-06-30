30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер заслуженный тренер Беларуси Виктор Бочин. Такая информация размещена на сайте Белорусской федерации легкой атлетики, сообщает БЕЛТА.

"На 58-м году ушел из жизни Бочин Виктор Петрович. Белорусская федерация легкой атлетики выражает соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.

Виктор Бочин - заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта международного класса СССР по легкой атлетике (метание копья). Тренировал Эллину Звереву. Вместе они завоевали олимпийское золото Сиднея в метании диска (2000).-0-