22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни бывший главный тренер сборной Беларуси по плаванию Дмитрий Манцевич, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

Один из ведущих специалистов умер на 59-м году после тяжелой болезни. Ранее он долгое время работал в Словении, а по возвращению в Беларусь тренировал молодых пловцов, многие из которых сейчас входят в основной состав национальной сборной.-0-