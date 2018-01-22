22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни бывший главный тренер сборной Беларуси по плаванию Дмитрий Манцевич, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.
Один из ведущих специалистов умер на 59-м году после тяжелой болезни. Ранее он долгое время работал в Словении, а по возвращению в Беларусь тренировал молодых пловцов, многие из которых сейчас входят в основной состав национальной сборной.-0-
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