6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.
Известный спортсмен умер на 57-м году жизни. Кроме двух золотых олимпийских наград уроженец Гродно четырежды становился чемпионом мира. Двенадцать раз Александр Курлович устанавливал рекорды планеты.
Он являлся членом исполкомов Европейской и Международной федераций тяжелой атлетики. Возглавлял представительство Национального олимпийского комитета в Гродненской области.
Александр Курлович награжден орденом "Знак Почета". -0-
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