6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

Известный спортсмен умер на 57-м году жизни. Кроме двух золотых олимпийских наград уроженец Гродно четырежды становился чемпионом мира. Двенадцать раз Александр Курлович устанавливал рекорды планеты.

Он являлся членом исполкомов Европейской и Международной федераций тяжелой атлетики. Возглавлял представительство Национального олимпийского комитета в Гродненской области.

Александр Курлович награжден орденом "Знак Почета". -0-