22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни известный белорусский баскетбольный тренер Александр Шимковяк, сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.
Несколько лет назад Александр Шимковяк, воспитавший многих ведущих баскетболисток в Беларуси, перенес операцию на сердце. Утром 21 февраля он провел тренировку со своей командой - гродненской "Олимпией", а вечером его не стало.-0-
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