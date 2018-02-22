22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни известный белорусский баскетбольный тренер Александр Шимковяк, сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации этого вида спорта.

Несколько лет назад Александр Шимковяк, воспитавший многих ведущих баскетболисток в Беларуси, перенес операцию на сердце. Утром 21 февраля он провел тренировку со своей командой - гродненской "Олимпией", а вечером его не стало.-0-