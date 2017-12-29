29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После продолжительной болезни ушел из жизни один из основателей белорусского биатлона Владимир Плаксин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

Владимир Плаксин длительное время работал государственным тренером Беларуси по зимним видам спорта, главным тренером национальной команды по биатлону, председателем директората национальных команд Министерства спорта и туризма.

Возглавлял штаб сборной национальной команды на Олимпийских играх 1994, 1998 годов, на которых белорусские спортсмены неоднократно поднимались на пьедестал. В 1996, 1997 годах под его руководством национальная команда завоевывала первые места в командных гонках. В 1999 году впервые мужская национальная команда по биатлону стала победителем чемпионата мира в эстафете.

Владимир Плаксин в числе других спортивных руководителей стоял у истоков создания отечественного биатлона в новейшей истории Беларуси. За особые заслуги ему присвоено звание заслуженного тренера Беларуси по биатлону.-0-