19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни родоначальник белорусского современного пятиборья Петр Вегера, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской федерации современного пятиборья.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 18 марта на 84-м году жизни скончался родоначальник белорусского современного пятиборья, заслуженный тренер СССР, почетный член общественного объединения "Белорусская федерация современного пятиборья", наставник многих выдающихся белорусских спортсменов Петр Михайлович Вегера", - говорится в сообщении.
Белорусские пятиборцы скорбят вместе с семьей Петра Михайловича об утрате великого наставника, доброго, искреннего и светлого человека, заботившегося о каждом из своих воспитанников. Долгие годы он мужественно сражался с тяжелым недугом и до последнего дня продолжал жить современным пятиборьем, добавили в федерации.
Петр Вегера родился 15 июня 1934 года в селе Пугачовка Жашковского района Киевской (теперь Черкасской) области Украины в многодетной крестьянской семье и прошел становление от молодого спортсмена до заслуженного тренера СССР по современному пятиборью.-0-
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