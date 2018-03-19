19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни родоначальник белорусского современного пятиборья Петр Вегера, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской федерации современного пятиборья.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 18 марта на 84-м году жизни скончался родоначальник белорусского современного пятиборья, заслуженный тренер СССР, почетный член общественного объединения "Белорусская федерация современного пятиборья", наставник многих выдающихся белорусских спортсменов Петр Михайлович Вегера", - говорится в сообщении.

Белорусские пятиборцы скорбят вместе с семьей Петра Михайловича об утрате великого наставника, доброго, искреннего и светлого человека, заботившегося о каждом из своих воспитанников. Долгие годы он мужественно сражался с тяжелым недугом и до последнего дня продолжал жить современным пятиборьем, добавили в федерации.

Петр Вегера родился 15 июня 1934 года в селе Пугачовка Жашковского района Киевской (теперь Черкасской) области Украины в многодетной крестьянской семье и прошел становление от молодого спортсмена до заслуженного тренера СССР по современному пятиборью.-0-