7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден шеф миссии белорусской делегации на летние Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

На сегодняшнем заседании исполкома Национального олимпийского комитета принято решение о назначении руководителем белорусской спортивной делегации на предстоящие Игры начальника отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси, олимпийского чемпиона Дмитрия Довгаленка, а его заместителем станет начальник отдела международных отношений НОК Беларуси Василий Юрчик.

По состоянию на 7 мая, белорусские атлеты завоевали 12 лицензий: по одной в настольном теннисе, прыжках на батуте, художественной гимнастике, пулевой стрельбе, парусном спорте, академической гребле, две лицензии есть у акробатов и четыре у пловцов.

III летние Юношеские Олимпийские игры 2018 года в Буэнос-Айресе пройдут в 32 видах спорта, участие примут 3 998 спортсменов (1999 юношей и 1999 девушек). Это будут первые Игры, где будет соблюдено гендерное равенство. В столице Аргентины атлеты разыграют 241 комплект медалей в течение 12 соревновательных дней.-0-