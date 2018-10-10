Утверждены кандидаты на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидатами на проведение Олимпийских игр 2026 года утверждены Калгари (Канада), Милан и Кортина-д'Ампеццо (Италия), а также Стокгольм (Швеция). Соответствующее решение было принято на заседании Международного олимпийского комитета (МОК), которое прошло в Буэнос-Айресе, сообщается на официальной странице МОК в Twitter.

Столица Олимпийских игр-2026 будет выбрана из утвержденных кандидатов на сессии МОК, которая состоится в 2019 году.

Международный олимпийский комитет также принял решение, что на летних ОИ-2020 в Токио выступит команда беженцев. Впервые такая команда участвовала в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Она была представлена десятью спортсменами в трех видах спорта и выступала под олимпийским флагом.-0-