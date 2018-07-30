В 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу "Шахтер" примет брестское "Динамо", БАТЭ сыграет с "Городеей", столичное "Динамо" - с "Минском"

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник, 30 июля, в Доме футбола прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси сезона 2018/2019.

Центральным матчем данной стадии станет противостояние прошлогодних финалистов этого турнира, брестского "Динамо" и солигорского "Шахтера". Напомним, брестчане завоевывали Кубок страны два последних сезона.

Другие пары 1/8 финала выглядят так (хозяева поединков указаны первыми):

"Динамо" (Минск) - "Минск";

"Локомотив" (Гомель) - "Смолевичи";

"Гомель" - "Ислочь" (Минский район);

"Витебск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино);

БАТЭ (Борисов) - "Городея";

"Славия" (Мозырь) - "Белшина" (Бобруйск);

"Торпедо" (Минск) - "Слуцк".

Победители на этом этапе турнира будут определены по итогам одного матча. Игры 1/8 финала состоятся 11 и 12 августа.-0-