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В Англии вертолет приземлился прямо на футбольное поле для оказания помощи болельщику

Спорт 11.03.2018 | 00:40

Во время матча четвертого дивизиона чемпионата Англии по футболу между "Честерфилдом" и "Линькольн Сити" на поле приземлился вертолет медпомощи. Он прибыл для оказания помощи фанату, которому стало плохо.

Один из болельщиков почувствовал себя нехорошо на 26-й минуте встречи. Футболисты покинули поле и матч прервали на полчаса.

Врачи успели спасти болельщику, его жизни ничего не угрожает. Это стало возможным именно благодаря экстренным мерам и приземлению винтокрылой машины на футбольное поле "Честерфилда".

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Теги
Великобритания, реагирование на ЧС, футбол
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