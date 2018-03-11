В Англии вертолет приземлился прямо на футбольное поле для оказания помощи болельщику

Во время матча четвертого дивизиона чемпионата Англии по футболу между "Честерфилдом" и "Линькольн Сити" на поле приземлился вертолет медпомощи. Он прибыл для оказания помощи фанату, которому стало плохо.
Один из болельщиков почувствовал себя нехорошо на 26-й минуте встречи. Футболисты покинули поле и матч прервали на полчаса.
Врачи успели спасти болельщику, его жизни ничего не угрожает. Это стало возможным именно благодаря экстренным мерам и приземлению винтокрылой машины на футбольное поле "Честерфилда".
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