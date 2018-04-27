В Баку прошла церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике

В Национальной арене гимнастики в Баку сегодня состоялась церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике. Об этом сообщает Trend .

Основная тема церемонии открытия была посвящена взаимодействию четырех стихий - воды, земли, огня и воздуха. Эти стихии, которые являлись темой многих повествований, были представлены зрителям в исполнении гимнастов.

В представлении приняли участие члены и хореографы национальных сборных по всем видам гимнастики.

В турнире, который состоится 27-29 апреля 2018 года, примут участие 127 гимнасток из 26 стран, в том числе и из Беларуси. Из них 44 спортсменки выступят в индивидуальной программе, а 83 гимнастки будут соревноваться в составе команд в групповых упражнениях.-0-