В Беларуси создана хорошая база для развития паралимпийского движения - Сахоненко

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создана хорошая база для развития паралимпийского движения. Об этом заявила сегодня журналистам чемпионка XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане Светлана Сахоненко, передает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка отметила, что паралимпийское движение в Беларуси еще только начинает развиваться. "Наверное, как раз-таки сейчас такой пик, когда мы можем заявить о себе и показать, что у нас действительно создана хорошая база, чтобы начинать это движение, продолжать его и добиваться результатов", - сказала она.

Светлана Сахоненко обратила внимание на отдельные проблемы инвалидов, например, не до конца развитую безбарьерную среду для колясочников. Но подобные вопросы стараются быстро решать, заметила она.

Касаясь своего участия в последней Паралимпиаде, Светлана Сахоненко призналась, что до сих пор испытывает восторг и удовлетворение от того, что все сделанное ею было не зря и оценено по достоинству. "Безумная гордость за то, что я живу в этой стране!" - заявила она.

Чемпионка считает, что для восхождения на пьедестал помимо всего необходимо страстное желание побеждать. "Только тогда может получиться результат, - подчеркнула она. - Но для этого, конечно же, надо очень многое сделать, это усердная работа, тренировки. На кон надо поставить всю свою жизнь, чтобы получить высокий результат". Немаловажно, по словам Светланы, верить в себя и свои силы, принимать поддержку людей, родных и близких.

На Паралимпиаде в Пхенчхане Светлана Сахоненко завоевала для белорусской команды три из четырех золотых медалей. Белоруска выиграла в лыжных гонках среди слабовидящих атлетов на 15 км свободным стилем, в спринте на 1,5 км и в гонке на 7,5 км классическим стилем. Одна бронзовая награда у Светланы в биатлоне - в спринте на 6 км.

За высокое профессиональное мастерство, выдающиеся спортивные достижения и большой личный вклад в успешное выступление национальной команды на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане Светлана Сахоненко награждена орденом Отечества ІІІ степени с присвоением почетного звания "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь".-0-