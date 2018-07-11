В Беларуси телетрансляции ЧМ по футболу посмотрели более 2,6 млн человек

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси телетрансляции чемпионата мира по футболу посмотрели более 2,6 млн человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

По данным ООО "АМГ-Консалт"/"Реальное измерение", с 25 июня по 7 июля на двух каналах медиахолдинга - "Беларусь 5" и "Беларусь 2" - чемпионат мира посмотрели 2 млн 685 тыс. человек.

Как отметили в пресс-службе Белтелерадиокомпании, высокий интерес у любителей футбола вызвал матч между сборными командами России и Испании, состоявшийся 1 июля. Эту игру транслировал в прямом эфире телеканал "Беларусь 5", зрительская аудитория которого во время игры составила 1 млн 60 тыс. человек. Матч Россия - Хорватия, по результатам которого дружина Станислава Черчесова завершила свое выступление на мундиале, смотрели 1 млн 430 тыс. человек.

За этот же период у официального сайта компании tvr.by - 4,5 млн просмотров.

Главная интрига чемпионата разрешится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве. Вместе с многомиллионной аудиторией футбольных болельщиков по всему миру увидеть яркий и непредсказуемый финал смогут телезрители "Беларусь 5". Стартовый свисток прозвучит в 17.45.-0-