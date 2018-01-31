В Беларуси в 2018 году будут 22 приоритетных вида спорта - Шамко

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году в Беларуси определены 22 вида спорта, которым будет уделяться главное внимание. Об этом сообщил сегодня министр спорта и туризма Александр Шамко на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

В число приоритетных видов вошли баскетбол, биатлон, бокс, борьба вольная, борьба греко-римская, велосипедный спорт, волейбол, гандбол, гимнастика художественная, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки на батуте, инваспорт, стрельба пулевая, современное пятиборье, теннис, тяжелая атлетика, фристайл, футбол, хоккей с шайбой. По итогам 2018 года список приоритетных видов спорта может быть скорректирован, не исключено, что в будущем в него войдут и другие дисциплины.

Именно в этих дисциплинах белорусские спортсмены имеют наилучшие шансы проявить себя на международных соревнованиях и завоевать награды, отметил министр. Александр Шамко подчеркнул, что государство уделяет большое внимание подготовке белорусских спортсменов и поэтому вправе требовать отдачи в виде наград на международных турнирах.

По словам министра, 2018 год станет главной проверкой для белорусских спортсменов в плане подготовки к II Европейским играм, которые пройдут в Минске в следующем году. Планируется полностью подготовить и протестировать все арены, на которых пройдут соревнования Евроигр. В настоящее время министерства и другие организации ведут планомерную работу по подготовке к проведению предстоящего континентального форума, в частности, уже определен телевещатель, намечены схемы транспортной логистики. Немало внимания уделяется организации проживания, питания, медицинского обеспечения гостей II Европейских игр. Во время Евроигр визовый режим для участников и гостей будет упрощен, как это было во время чемпионата мира по хоккею 2014 года.-0-