В белорусском телеэфире покажут премьеру документального фильма о Виталии Родионове

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусском телеэфире сегодня покажут премьеру документального фильма "Профессор. Виталий Родионов". Об этом сообщается на официальном сайте телеканала ОНТ.

Фильм можно будет посмотреть в 21.05 на ОНТ. В анонсе говорится, что телезрители увидят эксклюзивные кадры, интервью, а также узнают, почему для Виталия Родионова футбол - это больше, чем просто игра.

Ранее, 15 января, сообщалось, что нападающий борисовского футбольного клуба БАТЭ Виталий Родионов принял решение завершить игровую карьеру. Один из лучших форвардов в истории БАТЭ так прокомментировал свой уход: "Пришло время объявить, что минувший год стал для меня последним в качестве футболиста БАТЭ. Хочу сказать спасибо всем тем, кто находился рядом со мной на протяжении всего этого пути, помогал мне, а порой даже создавал какие-то препятствия, только добавлявшие мне мотивации". Виталий Родионов также поблагодарил болельщиков, партнеров по команде, тренеров, которые помогли ему пережить невероятные эмоции, которые останутся в памяти навсегда. В дальнейшем Виталий Родионов, которому недавно исполнилось 34 года, продолжит работать в структуре БАТЭ.

В составе борисовского клуба он появился в начале 2006 года и с тех пор провел за него 412 матчей, забив 161 мяч. Вместе с "желто-синими" Профессор, как называют Виталия партнеры за умную игру, 12 раз становился чемпионом Беларуси, трижды завоевывал Кубок страны и шесть раз - Суперкубок. Одним из самых знаковых эпизодов в игровой карьере Виталия Родинова стал его гол в заключительном поединке чемпионата Беларуси-2017 в гостях у "Городеи". Сравняв счет на последних секундах игры (3:3), Родионов помог БАТЭ завоевать свои очередные золотые медали национального первенства. -0-