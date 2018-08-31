В Бресте дан старт молодежному чемпионату Европы по гребле

31 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялась торжественная церемония открытия чемпионата Европы по академической гребле среди спортсменов до 23 лет, передает корреспондент БЕЛТА.

В турнире принимают участие 530 спортсменов из 24 стран. За медали они будут бороться в 22 видах программы. В 13 из них выступят представители сборной Беларуси, в состав которой вошли 46 гребцов. Конкуренцию хозяевам в борьбе за медали составят спортсмены из Австрии, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, России, Румынии, Сербии, Словакии, Украины, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Эстонии.

"Брестский гребной канал является одним из лучших в мире. С удовольствием приезжаем сюда на международные мероприятия. Помимо этого хочется отметить белорусских гребцов, которые всегда занимают лидерские позиции в нашем виде спорта. Мы ценим их вклад. Рады приезжать в Беларусь, чтобы продвигать греблю вперед", - подчеркнул президент Европейской ассоциации гребли Ричард Стаднюк. Он отметил спортивную инфраструктуру белорусских городов. По его словам, созданная база позволяет претендовать на проведение соревнований элитного уровня.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук добавил, что областной центр имеет богатый опыт проведения престижных международных турниров. "Это стало возможным благодаря вниманию главы государства к развитию спорта в нашей стране и строительству современных спортивных сооружений. Надеемся, что созданные на брестском гребном канале условия, активная поддержка болельщиков будут способствовать соревновательному духу и честной спортивной борьбе", - сказал мэр.

На гребном канале Бреста сегодня состоялась красочная церемония открытия чемпионата Европы. В частности, с флагами стран - участниц турнира по территории спорткомплекса проехали представители местного мотоклуба "Золотое крыло".

Затем гребцы направились на главную пешеходную улицу города - Советскую, где провели флешмоб в поддержку соревнований.

Участники молодежного ЧЕ по гребле провели флешмоб с брестским фонарщиком После окончания церемонии открытия турнира на гребном канале молодые люди отправились на главную пешеходную улицу Бреста - Советскую. Они понаблюдали за тем, как фонарщик зажигал керосиновые фонари.

Уже утром 1 сентября они включатся в борьбу за медали. В этот день пройдут предварительные и утешительные заезды. Полуфиналы и финалы состоятся 2 сентября. Соревноваться молодые гребцы (мужчины и женщины) будут в различных классах лодок на дистанции 2 тыс. м.

Брест завоевал право стать хозяином чемпионата Европы U-23 в 2016 году. На проведение молодежного континентального первенства претендовали также города Чехии, Франции и Литвы.

Организаторами турнира выступают Министерство спорта и туризма Беларуси, Брестские областной и городской исполкомы, Белорусская федерация гребли.-0-

Фото Вадима Якубёнка