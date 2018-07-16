В Бресте построят новый стадион

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Динамо-Брест" планирует построить в областном центре новый стадион на 30 тыс. зрителей. Об этом сообщил сегодня директор по развитию клуба Виктор Радьков во время пресс-конференции с новым председателем правления ФК Диего Марадоной, передает корреспондент БЕЛТА.

"По предложению властей мы осваиваем территорию за Каменецким кольцом. Это будет своеобразная семейная зона, куда люди будут приезжать семьями и не сугубо на матч, а с утра, и проводить там весь день. Мы выстраиваем клуб, который будет интересен аудитории, когда поход на стадион будет приравнен к празднику. На стадионе мы планируем большое количество точек питания, создать большой музей футбольной истории города", - поделился планами директор по развитию.

По его словам, новый стадион будет рассчитан на 30 тыс. человек. "Это масштабно для Беларуси. Но, я думаю, в Брест будут приезжать люди со всего мира, если там будет Марадона", - сказал Виктор Радьков.

В свою очередь председатель правления ФК "Динамо-Брест" выразил надежду, что новый стадион будет комфортным, красивым и способствовать развитию футбола в Беларуси.-0-