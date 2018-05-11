В Бресте проведут мини-футбольный турнир в память о защитниках железнодорожного вокзала

11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 12 мая пройдет ХХ Международный турнир по мини-футболу, который посвящен памяти защитников железнодорожного вокзала, вступившим в бой с врагом в первые дни Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

В соревнованиях примут участие сборная железнодорожников и сотрудников внутренних дел на транспорте Московской железной дороги, команды МВД Беларуси, управления внутренних дел Брестского облисполкома, управления Следственного комитета по Брестской области, Брестского областного управления МЧС, а также Брестского отделения Белорусской железной дороги.

Мини-футбольные баталии развернутся во Дворце спорта "Виктория". Участники будут разделены на две подгруппы, в которых они сыграют по круговой системе. Сильнейшие команды трио встретятся в финале. Дружины, занявшие вторые места, поборются за бронзовые награды. Победители будут награждены памятным кубком и дипломами, призеры - медалями. Отдельно будут поощрены лучшие игроки турнира.

Участники вместе с представителями общественных организаций и местными жителями возложат венки к мемориальной доске, воздвигнутой в честь погибших милиционеров-транспортников и железнодорожников. Гости узнают историю обороны вокзала. Их ожидают обзорная экскурсия по Бресту и поездка в Беловежскую пущу. "Мы чтим память защитников, передаем ее молодому поколению, чтобы молодежь не забывала о героическом подвиге дедов и прадедов. Турнир помогает укреплять служебные и дружеские связи между железнодорожниками, сотрудниками силовых структур из Беларуси и России", - подчеркнул Сергей Дученко.

Организаторами состязаний выступают УВД Брестского облисполкома и Брестское отделение Белорусской железной дороги.-0-