В Гродно определят состав сборной Беларуси для участия в ЧМ по парашютному спорту

22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По итогам соревнований парашютистов в Гродно будет определен состав сборной Беларуси для участия в чемпионате мира, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший тренер команды Вооруженных Сил по парашютному спорту Михаил Карпов.

Аэродром Каролино (старейший в Беларуси) принимает открытый чемпионат Вооруженных Сил по парашютному спорту и II Кубок Гродненской области по парашютному спорту. Представительный турнир в Гродно проходит второй год подряд.

"Это очередной этап подготовки к международным стартам, - отметил Михаил Карпов. - Именно по итогам соревнований в Гродно будет сформирована сборная команда для участия в чемпионате мира по парашютному спорту среди военнослужащих, который в августе примет Болгария. Белорусская команда стабильно входит в число лучших в мире в этом виде спорта. Неоднократно мужская и женская сборные становились призерами и чемпионами мировых первенств".

Конкуренция серьезная и на внутреннем чемпионате. Выступают здесь более 100 спортсменов, 16 мужских и 8 женских команд, представляющих сборную команду Вооруженных Сил Беларуси, силы специальных операций, ВВС и войск ПВО, МЧС, а также аэроклубов из регионов страны. Кроме того, проверить себя на соревнованиях с сильным соперником пожелала команда, представляющая Вооруженные силы Российской Федерации.

"В основном здесь выступают опытные спортсмены, совершившие не одну тысячу прыжков, а у некоторых счет превысил 10 тыс. Самый молодой участник, которому 16 лет, уже совершил свыше 300 прыжков, - рассказал Михаил Карпов. - За год члены сборной совершают как минимум 500 прыжков".

Виртуозное владение парашютом и чудеса точности показывают участники соревнования на точность приземления. Здесь спортсмену после прыжка с высоты в 1 тыс.м необходимо при приземлении коснуться ногой мишени диаметром всего в 2 см! В состязаниях на точность совершается от 5 до 10 прыжков. В программу включена воздушная акробатика: спортсмен после прыжка с 2,2 тыс. м должен выполнить в воздухе комплекс фигур, которые оценит судейская комиссия.

"Парашютный спорт (как и другие виды) требует не только хорошей физической подготовки, но и психологической устойчивости. Важно уметь быстро принимать правильные решения, просчитывать действия, ведь в воздухе ситуация может измениться буквально за доли секунды. Впрочем, прыжки с парашютом дарят незабываемые эмоции. За это мы и любим свой вид спорта", - рассказывает Дарья Шестакович, представляющая команду сил специальных операций. Девушка совершила уже более 2 тыс. прыжков. В числе ее достижений звание абсолютного чемпиона мира по парашютному спорту среди юниорок. В спорт пришла вслед за родителями, признается она.

Как отметил директор Гродненского аэроклуба Константин Царик, парашютный спорт продолжает интересовать молодежь. Например, в Гродно им занимаются около 40 мальчишек и девчонок в возрасте от 15 лет. Занятия бесплатные. Впрочем, требования к кандидатам предъявляются серьезные: ребята должны пройти медкомиссию, Предпочтение отдается тем, кто умеет плавать и крепок физически. Ведь выступать им приходиться и в таком виде соревнований, как парашютно-атлетическое многоборье.-0-