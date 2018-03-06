В Ливерпуле и Париже определятся первые четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в розыгрыше футбольной Лиги чемпионов определятся первые участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на поле "Стад де Франс" примет действующего победителя Лиги чемпионов - мадридский "Реал". Первая игра в Мадриде завершилась победой испанской команды со счетом 3:1. В сегодняшней встрече парижанам не поможет лидер атак бразилец Неймар, который выбыл из строя из-за травмы.

Самый дорогой футболист мира Неймар выбыл из-за травмы на длительный срок Нападающий французского ПСЖ Неймар получил травму в ходе матча чемпионата Франции с "Марселем" (3:0), который прошел 25 февраля. Игроку будет сделана операция на пятой плюсневой кости, которую проведут в Бразилии.

Второй сегодняшний матч, в котором английский "Ливерпуль" примет португальский "Порту", станет простой формальностью, ведь в первой игре 1/8 финала в Порту ливерпульская дружина добилась крупной виктории - 5:0.

Оба матча начнутся в 22.45 и будут показаны в прямом эфире телеканалов "Беларусь 2" (из Ливерпуля) и "Беларусь 5" (из Парижа).-0-