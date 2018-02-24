В масс-старте огромную роль в достижении результата играет тактика - Зуева

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. В масс-старте огромную роль в достижении результата играет тактика. Такое мнение высказала белорусская конькобежка Марина Зуева после выступления на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

Для спортсменки на главных стартах четырехлетия это была основная дистанция, где она всерьез претендовала на медаль. "Перед финалом у меня было два плана, как бежать масс-старт. Первый не сработал, пришлось постараться набирать очки на спринтерских отрезках. Три балла заработала в спринте. Сейчас, думаю, надо было продолжать держать скорость, постараться улучшить время, но на финише мне сложно тягаться с лидерами спринта, поэтому шестая, так же, как и на чемпионате мира. В масс-старте в конькобежном спорте сейчас огромную роль играет тактика, и необходимо иметь немножко везения", - считает Марина Зуева.

Она также отметила хороший лед на Олимпийском овале. Спортсменка сказала, что довольна своими результатами на коротких дистанциях на прошедших стартах четырехлетия.

Была близка к выходу в финал белорусская конькобежка Татьяна Михайлова, которая финишировала пятой во втором полуфинале. Однако по дополнительным показателям уступила место в числе 16 сильнейших более удачливым соперницам. "Наш забег получился еще более скоростным, чем первый. Однако много девушек набрали очки на спринтерских отрезках из-за падения фаворитов, поэтому мое пятое время не позволило отобраться в решающую стадию. Старалась на заключительном отрезке попасть в тройку лучших, но спринтеры в забеге были сильные. Если подвести итог, то этот масс-старт - один из лучших в сезоне", - сказала Татьяна Михайлова.

В масс-старте на Олимпийских играх белорусская конькобежка Марина Зуева заняла шестое место. Следующим стартом для спортсменки станет финал Кубка мира, который с 17 по 18 марта примет конькобежный стадион "Минск-Арены".-0-