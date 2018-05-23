В матче главных фаворитов футбольного чемпионата Беларуси минское "Динамо" примет БАТЭ

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоится главный матч 8-го тура и всего первого круга. Минское "Динамо", идущее вторым в турнирной таблице, на поле столичного стадиона "Трактор" примет лидера турнира борисовский БАТЭ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды выйдут на сегодняшнюю игру предельно мотивированными. Футболисты БАТЭ постараются реабилитироваться после недавнего поражения в кубковом финале от брестчан, а динамовцы будут стремиться сократить разрыв от лидера. После 7 туров у борисовчан максимальный показатель - 21 очко, минское "Динамо" отстает на 4 балла, в случае победы отставание от БАТЭ составит всего одно очко. Если выиграют гости, то уйдут в отрыв на 7 очков. Судить сегодняшнюю встречу доверено бригаде гродненских арбитров, которую возглавит Дмитрий Доля. Встреча главных фаворитов начнется в 19.15 и будет показана в прямом эфире телеканале "Беларусь 5".

В другом сегодняшнем матче футболисты "Слуцка" примут обладателя Кубка страны брестское "Динамо".

Результаты остальных игр 8-го тура: "Городея" - "Шахтер" - 0:1, "Ислочь" (Минский район) - "Луч" (Минск) - 1:1, "Витебск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:0, "Днепр" (Могилев) - "Минск" - 0:0, "Гомель" - "Неман" (Гродно) - 0:2, "Торпедо" (Минск) - "Смолевичи" - 0:0.

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 21 очко (7 матчей), "Динамо" (Минск) - 17 (7), "Неман" - 15 (8), "Слуцк" - 14 (7), "Витебск" - 14 (8).-0-