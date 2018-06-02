В Минске дан старт строительству национального стадиона по пляжному футболу

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня в ходе Международного олимпийского дня дан старт строительству национального стадиона по пляжному футболу, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытие нового сооружения на 1,5 тыс. мест в самом центре белорусской столицы планируется уже в августе текущего года. Рядом со спортивно-оздоровительным комплексом сегодня была установлена памятная табличка о начале строительства. В церемонии приняли участие первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец, директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

Первые матчи на стадионе по пляжному футболу состоятся в августе, когда пройдет очередной этап Евролиги. Как отметил председатель федерации пляжного футбола Алексей Сычев, игры Евролиги станут проверочными перед стартом II Европейских игр 2019 года, в программу которых входит пляжный футбол.

Международный олимпийский день, стартовавший сегодня в Минске, продлится до вечера. Всем желающим организаторы предлагают попробовать себя в различных видах спорта, принять участие в "Олимпийском квесте", который включает в себя 20 заданий. На каждой из спортивных площадок огромное количество желающих попробовать себя в различных видах спорта и получить приз.-0-