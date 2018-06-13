В Минске стартовал корпоративный турнир по мини-футболу "Кубок бизнеса по футболу"

Корпоративный турнир по мини-футболу "Кубок бизнеса по футболу" 11 июня стартовал в Минске. Состязания среди любительских команд белорусских компаний проходят на полях Белорусской федерации футбола. "Кубок бизнеса" собрал 24 корпоративные команды со всей страны. Организаторы турнира - коммуникационная компания GBS при поддержке ассоциации "Белорусская федерация футбола".

В рамках торжественной церемонии открытия первый удар по мячу совершили глава коммуникационной компании GBS, организатор турнира Дмитрий Костюкевич и главный судья турнира Андрей Иванович Чепа. Также главный судья поприветствовал всех игроков и болельщиков на открытии "Кубка бизнеса": "Желаю всем участникам турнира хорошей, а главное, честной игры. Я уверен, каждый из вас покажет достойный результат и в дальнейшем сможет гордиться своими достижениями на футбольном поле. Пусть этот турнир станет для вас незабываемым и ярким событием".

После церемонии открытия турнира состоялись первые матчи. Некоторые из компаний, принимающих участие в турнире, поделились мнением о том, что мотивирует их к участию в спортивных соревнованиях.

"В футболе, как и в бизнесе, - только в команде можно достичь по-настоящему впечатляющего результата. Спорт закаляет характер и тренирует волю к победе. Каждый день мы работаем над собой и становимся лучше. В спорте, в бизнесе и в жизни", - рассказал Артур Кабаненко, начальник отделов продаж по Республике Беларусь частного торгового унитарного предприятия "Юркас".

Директор ИООО "Пепсико Продактс" Владимир Орлов рассказал о мотивации команды, представляющей компанию на турнире: "Мы принимаем участие, потому что это новый для нас турнир и новый вызов сотрудникам для достижения цели, а цель одна - победить в турнире! А также для сближения сотрудников разных структурных подразделений и зарядки положительными эмоциями для дальнейшей эффективной работы. Спорт имеет важное значение в жизни нашей компании, и большая часть сотрудников держит себя в форме и тонусе, что позволяет улучшать производительность труда. Но спорт #1 - это футбол".

"Мы очень большая и сплоченная компания. И у нас есть люди разных интересов. В том числе есть и ребята, которые умеют и играют в футбол. Они готовы показать, на что способны, и побороться за призовые места. Участие в турнире еще больше сплотит нас как команду во всех смыслах - и в работе, и в отдыхе. Наши болельщики - тоже часть нашей большой команды, и их поддержка и участие помогут нам! Спорт - неотъемлемая часть нашей жизни, и мы рады принять участие! Всем хорошей игры!" - прокомментировал участие в турнире заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ГК "Армтек" Сергей Станкевич.

Горид Евгений Тадеушевич, представитель ОАО "БЕЛАЗ" - управляющей компании холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", также рассказал об участии компании в турнире: "Кубок бизнеса по футболу" - это одно из ряда спортивных мероприятий, в которых мы принимаем участие. Участие в данном турнире позволит в неформальной обстановке приобрести новые знакомства, пообщаться с коллегами и усовершенствовать наше спортивное мастерство. Руководство предприятия ответственно подходит к вопросам оздоровления и физического воспитания работников завода и членов их семей, а спорт помогает объединить сотрудников всех подразделений нашего предприятия".

По результатам первого и второго игровых дней команды показали следующие результаты:

В группе А команда компании "ФанДок" обыграла команду "KFC" со счетом 11:3, а во второй игре бобруйчане были сильнее новичка турнира - команды "ARMTEK" со счетом 6:3. Волковысский "Беллакт" в первой игре был сильнее команды "Альфа-Банк" со счетом 3:1, но во второй игре уступил новичку турнира "ТУТ и ТАМ Логистикс" со счетом 2:3. Игра между новичками турнира "ТУТ и ТАМ Логистикс" и "KFC" закончилась в пользу первой со счетом 8:2.

В группе Б бесспорным лидером стала команда "БелАЗ". Жодинцы поочередно победили команды "Аврасторг" и "ПепсиКо" со счетом 3:0 и 7:1 соответственно. "IBA" уступила полуфиналисту прошлого года команде "Легпромразвитие" со счетом 13:1. А победители прошлого года "Хендэ Автоград" выиграли у команды "ПепсиКо" со счетом 10:3 и свели в ничью матч с командой "Легпромразвитие" -3:3.

Не все команды вступили в игру, поэтому результаты на данный момент предварительные. Все результаты игр и полное расписание турнира можно узнать на официальном сайте "Кубка бизнеса по футболу" kbf.by . Всего в турнире, который будет длиться до 7 июля, сыграют 24 команды. Следующие игры пройдут 13 и 14 июня в 19.00.

Информационным партнером турнира выступает Белорусское телеграфное агентство.