В минском велокарнавале "Viva, ровар - 2018" планируют принять участие около 17 тыс. человек

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском велокарнавале "Viva, ровар - 2018" планируют принять участие свыше 17 тыс. человек. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Масштабное спортивное мероприятие пройдет в Минске 12 мая. Сбор участников начнется в 13.30 у Парка Победы.

В Минспорте отметили, что совместно с Мингорисполкомом поддерживают общественную инициативу велопробега. "Белорусская федерация велосипедного спорта, велоклуб "Минск" и Минское велосипедное общество объединяют многих энтузиастов, которые проводят большую работу по развитию велоспорта в нашей стране, а также по привитию культуры поведения, уважения ко всем участникам дорожного движения", - отметил замначальника управления по физической культуре Минспорта Василий Касач.

Исполнительный директор Белорусской федерации велосипедного спорта Алексей Иванов рассказал, что в велокарнавале будут специальные послы - именитые белорусские велогонщики, которые традиционно участвуют в акции: Наталья Цилинская, Евгений Гутарович и Евгений Королек, а также актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Беларуси Владимир Гостюхин. Ожидается, что на праздник по традиции заглянут представители дипломатического корпуса иностранных государств. Каждый участник может принять участие в специальной лотерее, где будет разыграно три велосипеда.

Участвовать в карнавале могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на интернет-странице http://vivarovar2018.by/, взять велосипед, по возможности надеть на себя яркий карнавальный костюм и приехать на праздник.-0-