В Могилеве и Гродно определятся финалисты Кубка Беларуси по футболу

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалисты розыгрыша Кубка Беларуси по футболу определятся сегодня в Могилеве и Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый из двух сегодняшних ответных полуфинальных матчей стартует в 17.45 на поле могилевского стадиона "Спартак" - местный "Днепр" примет гостей из брестского "Динамо", которые выиграли трофей в прошлом сезоне. Хозяева приложат максимум усилий, чтобы выйти в финал, ведь решающий поединок кубкового розыгрыша впервые пройдет в Могилеве. Правда, пробиться в финал могилевчанам будет непросто, ведь в первом полуфинале в Бресте они уступили динамовцам со счетом 0:2.

С таким же результатом завершился и матч на "Борисов-Арене", где футболисты БАТЭ переиграли гродненский "Неман". Сегодняшняя игра этих соперников в Гродно начнется в 19.45.

Оба матча будут транслироваться в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Победители полуфинальных баталий разыграют Кубок Беларуси 19 мая в Могилеве.-0-