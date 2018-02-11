В мужском спринте ОИ-2018 выступят 4 белорусских биатлониста

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй комплект олимпийских наград разыграют сегодня биатлонисты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужской спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами примут участие 4 белорусских стреляющих лыжника: Владимир Чепелин (23-й стартовый номер), Роман Елетнов (52), Сергей Бочарников (60), Антон Смольский (80).

Всего в стартовый протокол внесены фамилии 87 биатлонистов. Лидер нынешнего сезона француз Мартен Фуркад уйдет на дистанцию под 54-м стартовым номером.-0-

Фото Дениса Костюченко