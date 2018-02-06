В олимпийской зоне в Пхенчхане заразились вирусом 36 человек

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. От вируса в олимпийской зоне в Пхенчахане (Республике Корея) пострадали 36 человек, сообщает ТАСС.
В течение четырех дней несколько сотрудников органов безопасности, которые будут нести службу во время Олимпийских игр, почувствовали недомогание и пожаловались врачу на боли в животе. В целом у 36 человек был обнаружен норовирус, ставший причиной кишечной инфекции. Установлено, что вирус содержался в питьевой воде.
Норовирус - возбудитель кишечной инфекции, который передается пищевым, водным или контактно-бытовым путем. Данный вирус чрезвычайно заразен, при попадании в организм он может вызвать общую слабость, повышение температуры, головную боль, тошноту или рвоту, диарею. Период времени с момента заражения и до появления симптомов обычно составляет 12-48 часов.-0-
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