В Пхенчхане состоялась церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При аншлаге на Олимпийском стадионе в Пхенчхане, вмещающем 35 тыс. зрителей, состоялась торжественная церемония открытия XXIII зимней Олимпиады, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Парад команд по традиции открыли спортсмены Греции. Знаменосцем белорусской делегации на церемонии открытия Игр стала олимпийская чемпионка Сочи-2014 фристайлистка Алла Цупер. Для нее это уже шестая Олимпиада в карьере.

Алла Цупер пронесла флаг Беларуси на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане Белорусская делегация прошла по дорожкам олимпийской арены 29-й, а всего на аренах Пхенчхана выступят спортсмены из 92 стран планеты.

Сборные КНДР и Республики Корея прошли совместной делегацией на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане Соответствующее решение было принято на совещании в штаб-квартире МОК в конце января. Страны также сформировали объединенную женскую хоккейную сборную.

Президент Республики Корея открыл XXIII зимние Олимпийские игры В зимних Играх-2018 примут участие более 2,5 тыс. атлетов из 92 стран мира. Беларусь представят 32 атлета, которые будут бороться за награды в шести видах спорта. Всего на аренах Пхенчхана будет разыграно 102 комплекта наград.

Фото НОК Беларуси

Фото НОК Беларуси

Фото НОК Беларуси

Фото НОК Беларуси

Самым опытным в составе белорусской сборной является лыжник Сергей Долидович, который в седьмой раз примет старт на Олимпийских играх. В составе белорусской команды в Пхенчхане выступят 32 атлета, которые будут соревноваться за медали в 6 видах спорта.

Парад команд завершился совместным маршем спортсмены Республики Корея и КНДР.

Всего на зимней Олимпиаде-2018 ожидается участие более 2,5 тыс. спортсменов из 92 стран. Они разыграют 102 комплекта наград. Первые чемпионы и призеры нынешних Игр определятся в субботу, 10 февраля. -0-

Фото Синьхуа-БЕЛТА

Фото Синьхуа-БЕЛТА

Фото Синьхуа-БЕЛТА

Фото Синьхуа-БЕЛТА

Фото Синьхуа-БЕЛТА

Фото Синьхуа-БЕЛТА

Фото из Instagram

Фото Instagram

Фото из Instagram

Фото Синьхуа-БЕЛТА

Фото Рёнхап

Огонь XXIII зимних Олимпийских игр зажгла фигуристка Ен А Ким За церемонией открытия Игр-2018 непосредственно на трибунах олимпийского стадиона наблюдали 35 тыс. зрителей, для которых в морозную погоду были приготовлены пледы и грелки.

Фото из Twitter МОК

Фото Синьхуа-БЕЛТА

Фото НОК Беларуси

Олимпийский флаг поднят на церемонии открытия Игр-2018 в Пхенчхане Под сводами Олимпийского стадиона во время церемонии открытия Игр-2018 прозвучали и олимпийские клятвы спортсменов, судей и тренеров.