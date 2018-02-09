В Пхенчхане началась церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При аншлаге на Олимпийском стадионе в Пхенчхане, вмещающем 35 тыс. зрителей, началась торжественная церемония открытия XXIII зимней Олимпиады, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Парад команд по традиции откроют спортсмены Греции. Знаменосцем белорусской делегации на церемонии открытия Игр будет олимпийская чемпионка Сочи-2014 фристайлистка Алла Цупер. Для нее это уже шестая Олимпиада в карьере. Самым опытным в составе белорусской сборной является лыжник Сергей Долидович, который в седьмой раз примет старт на Олимпийских играх. В составе белорусской команды в Пхенчхане выступят 32 атлета, которые будут соревноваться за медали в 6 видах спорта.

Планируется, что парад команд завершат совместным маршем спортсмены Республики Корея и КНДР.

Всего на зимней Олимпиаде-2018 ожидается участие более 2,5 тыс. спортсменов из 92 стран. Они разыграют 102 комплекта наград. Первые чемпионы и призеры нынешних Игр определятся в субботу, 10 февраля.-0-