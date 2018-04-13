В полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Баварией", "Ливерпуль" встретится с "Ромой"

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов.
В результате, в 1/2 финала самого престижного клубного турнира Старого Света мадридский "Реал" встретится с мюнхенской "Баварией", а итальянская "Рома" схлестнется с британским "Ливерпулем".
Первые полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.
Финал состоится 26 мая на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Напомним, ранее состоялась жеребьевка, определившая полуфинальные пары в Лиге Европы.
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