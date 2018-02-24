В предпоследний день зимней Олимпиады будет разыграно 8 комплектов наград

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сегодня, в предпоследний день Олимпийских игр, в Пхенчхане будет разыграно 8 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусские спортсмены примут участие в соревнованиях по двум видам спорта. В состязаниях конькобежцев в женском масс-старте выступят Марина Зуева и Татьяна Михайлова. В мужском масс-старте за награды поспорит Виталий Михайлов.
В лыжной гонке на 50 км примет участие единственный белорусский спортсмен Михаил Семенов, получивший 41-й стартовый номер. Всего на дистанцию лыжного марафона уйдет 71 атлет.
Кроме того, чемпионы и призеры Игр определятся в состязаниях по бобслею, горным лыжам, керлингу, сноуборду и хоккею (матч за бронзу).-0-
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