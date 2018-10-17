В России введены штрафы за допинг для спортсменов и тренеров

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума России утвердила в первом чтении законопроект о введении штрафов в размере от 30 тыс. до 50 тыс. российских рублей для спортсменов, их тренеров и врачей за применение и распространение допинга, сообщает ТАСС.

Инициаторами нововведений выступили депутаты фракции ЛДПР, предложившие ввести штрафы за допинг весной 2016 года.

Сегодня на заседании Госдумы депутаты одобрили поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и в закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Отныне в Кодексе будет закреплено взыскание штрафов в размере от 30 тыс. до 50 тыс. российских рублей за нарушение антидопинговых правил. В законе о физической культуре будут уточнены полномочия органов государственной власти по осуществлению антидопинговой пропаганды.

"Законопроектом устанавливается ответственность за использование или попытку использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода, за фальсификацию или попытку фальсификации спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физической культуры и спорта элемента допинг-контроля, а также за распространение", - говорится в пояснительной записке.

В настоящее время в России активно ведется борьба с допингом, в связи с чем принято решение об ужесточении административной ответственности за данные нарушения.-0-