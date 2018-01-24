В сборную Беларуси по хоккею вызваны 14 игроков "Динамо" на матчи с командами России и Канады

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сборную Беларуси по хоккею вызваны 14 игроков минского "Динамо" на матчи с командами России и Канады, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи национальной команды пройдут с 27 января по 7 февраля. Вызов в сборную получили вратарь - Михаил Карнаухов, защитники - Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич; нападающие - Егор Шарангович, Евгений Ковыршин, Артем Волков, Александр Павлович, Александр Китаров, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Андрей Степанов и Шарль Лингле.

Белорусам предстоит сыграть три спарринга. 30 января и 1 февраля в Москве против сборной России, 6 февраля в Риге - с канадцами. Соперники команды Дэйва Льюиса ведут подготовку к олимпийскому турниру в Пхенчхане.

Не примет участия в тренировках сборной и в предстоящих играх защитник Владимир Денисов, который получил травму. Капитан динамовцев не сыграет за клуб также 25 января в заключительном перед олимпийской паузой матче с братиславским "Слованом".-0-