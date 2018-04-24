В спортивных учебных заведениях нужно способствовать созданию инклюзивных групп - Шудейко

24 апреля, Витебск / Корр. БЕЛТА /. В спортивных учебных заведениях нужно способствовать созданию инклюзивных групп. Такое мнение высказал генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко на фестивале "Спорт не приемлет границ - Витебщина 2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Участники форума подняли вопрос, что не всегда в детско-юношеских спортивных школах детей с ограниченными возможностями допускают заниматься выбранным видом спорта в группах со здоровыми ребятами. По словам Николая Шудейко, нормативные документы позволяют тренироваться таким детям в ДЮСШ, но иногда срабатывает человеческий фактор. "Важно создавать инклюзивные группы в спортивных учебных заведениях. Это дает стимул ответственно тренироваться как обычным ребятам, так и с ограниченными возможностями. Последние хотят доказать, что они могут то же самое, что и другие", - сказал генсек Паралимпийского комитета. Он также акцентировал внимание на необходимости ведения просветительской работы в обществе, чтобы исключить скептическое отношение к таким детям.

Один из студентов привел пример положительного опыта в этом направлении: в Новополоцке он тренировался в одной группе вместе с Григорием Зудиловым, будущим участником Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. В Зудилове тренер видел потенциал и тренировал вместе с другими детьми.

В свою очередь директор Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта Инна Романович отметила, что в случае возникновения подобных дискредитирующих ситуаций можно обратиться за консультацией к специалистам центра.

В Витебске сегодня проходит паралимпийский фестиваль "Спорт не приемлет границ - Витебщина 2018". Программа форума включает республиканскую научно-практическую конференцию "Паралимпийский спорт в концепции медико-социальной реабилитации и интеграции" и первый республиканский спортивный фестиваль взаимной интеграции с участием белорусских и российских спортсменов с ограниченными возможностями, студентов Витебского медуниверситета.-0-