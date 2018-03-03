3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В спорткомплексе "Раубичи" состоялось открытие республиканских соревнований "Снежный снайпер", в котором принимают участие 168 юных биатлонистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Поддержать начинающих атлетов приехали их друзья и родители. Перед парадом команд состоялся небольшой праздничный концерт. Выступили известные белорусские артисты Ольга Плотникова, Дядя Ваня.

В открытии республиканских соревнованиях приняли участие вице-премьер Беларуси Василий Жарко, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов, министр образования Игорь Карпенко, председатель наблюдательного совета Белорусской федерации биатлона Валерий Вакульчик, представители Мингорисполкома и Президентского спортивного клуба.

Приветственное слово председателя Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко к юным биатлонистам зачитал заместитель председателя Андрей Карпович. В послании отмечается, что благодаря участию в "Снежном снайпере" каждый школьник даже из небольшого городка получает возможность достичь самых высоких позиций в биатлоне.

"Посмотрев сегодня на открытие соревнований, на трибуны, которые активно поддерживают ребят, у меня сложилось впечатление, что присутствуем на маленькой Олимпиаде. Удалось создать отличную атмосферу, много снега только способствует этому. Отмечу, что в "Раубичах" сегодня соревнуются обыкновенные школьники. На своем примере они показывают, что каждый может добиться успехов в массовом спорте", - отметил Василий Жарко.

"У Минобразования и Белорусской федерации биатлона сложились давние партнерские отношения и выстроена работа по проведению соревнований для стреляющих лыжников. Биатлоном могут заниматься мальчики и девочки в районных центрах, затем сильнейшие из них принимают участие в областных и республиканских соревнованиях. Мне приятно, что сегодня в "Снежном снайпере" принимают участие обычные школьники, которые любят этот вид спорта. Уверен, со временем кто-то из сегодняшних участников сможет попасть и в молодежную, и в национальную сборные страны", - рассказал Игорь Карпенко.

В первый день будут определены сильнейшие в спринте в трех возрастных группах (младшая, средняя и старшая), а 4 марта состоятся смешанные эстафеты.

Организаторы обещают 3 и 4 марта яркую, интересную борьбу на лыжных трассах, а болельщиков ожидает развлекательная программа со спортивными аттракционами. Подкрепить свои силы болельщики смогут в точках питания у стадиона. Добраться в спорткомплекс "Раубичи" можно будет на автобусе по маршруту №449: Минск (ст. метро "Борисовский тракт", автобусная остановка в сторону центра города) - РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" - Минск (ст. метро "Борисовский тракт").

Организаторами соревнований "Снежный снайпер" выступают республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования при участии учреждения "Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов", Мингорисполком и Миноблисполком.-0-