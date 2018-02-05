Ведущие бегуньи Мазуренок и Герман стартуют в зимнем чемпионате Беларуси

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие белорусские бегуньи Ольга Мазуренок и Эльвира Герман примут участие в зимнем чемпионате страны, который пройдет в могилевском спорткомплексе "Олимпиец" 16-17 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации легкой атлетики.

Лидер команды в беге на длинные дистанции Ольга Мазуренок уже восстановилась после травмы, которую она получила в середине прошлого сезона. В ноябре 2017 года спортсменка приняла участие в марафоне в Валенсии, а зимний чемпионат Беларуси станет хорошей проверкой сил перед крупными международными стартами. В Могилеве Ольга Мазуренок планирует бежать дистанцию 3 тыс. м.

В заявке на турнир и спринтер Эльвира Герман, которая выступит на своей коронной дистанции 60 м с барьерами. Также на старт выйдет рекордсмен Беларуси в беге на 200 м и 400 м Александр Линник. В прыжках в высоту заявлен чемпион Европы среди юниоров Максим Недосеков.

Зимний чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях традиционно пройдет на призы старейшего издания "Спортивная панорама". Организаторы в преддверии соревнований подготовили красочный видеоролик, в котором приглашают всех любителей спорта в "Олимпиец" 16 и 17 февраля.

Турнир является одним из основных этапов отбора для белорусских атлетов на чемпионат мира в закрытых помещениях, который с 1 по 4 марта примет британский Бирмингем.-0-