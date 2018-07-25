Велогонка 25-29 июля свяжет Гродно и Белосток

25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В приграничных регионах Польши и Беларуси с 25 по 29 июля в 31-й раз пройдет велосипедная многодневная гонка "Неман", сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Велогонка традиционно связывает Гродно и Белосток, в этот раз первые этапы пройдут на белорусской стороне.

"Гонка стала значимым событием в спортивной жизни региона. Она постоянно собирает сильнейших в своем возрасте велосипедистов не только из Польши и Беларуси, но и других стран. В этом году, например, представлены команды России и Эстонии. Соревнуются в велогонке юниоры 2000-2001 годов рождения", - отметили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома. Участниками веломногодневки станут около 120 спортсменов.

Сегодня в центре Гродно пройдет торжественное открытие соревнований. 26 и 27 июля состоятся белорусские этапы веломногодневки. 27 июля спортсмены без остановки преодолеют государственную границу. Завершится велогонка этапами в польских городах Сокулка и Белосток.

Водителей предупреждают, что маршруты велогонки проложены в том числе по городским улицам и дорогам общего пользования. Поэтому в дни проведения гонок возможны затруднения движения. В частности, 26 июля в 16.00 состоится старт велогонки на площади Советской в Гродно. Далее велосипедисты поедут по улицам Советских Пограничников, Ткацкой. После выезда за город спортсмены сделают два круга: деревни Подлабенье - Ратичи - Гиновичи - Конюхи - Софиево - Тричи - улица Ткацкая в Гродно, а затем по улице Советских Пограничников, финишируя на улице Парижской Коммуны. 27 июля в первой половине дня велогонка пройдет в районе деревни Тричи. Вечером того же дня велосипедисты проследуют по маршруту улицы Горького - БЛК - Весенняя - Соломовой - Ткацкая - деревни Ратичи - Гиновичи - Конюхи - Софиево - Тричи - Тарусичи - Каробчицы - пункт пропуска "Брузги". Как отметили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома, для обеспечения безопасности и минимальных затруднений в движении будут работать регулировщики.

Организаторами мероприятия выступают управление спорта и туризма Гродненского облисполкома с белорусской стороны, а также Подлясский региональный союз велосипедистов с польской стороны. Велогонка "Неман" проходит под патронажем Гродненского облисполкома и Гродненского горисполкома, маршалковства Подлясского воеводства и мэрии города Белостока, в связи с чем для победителей и призеров велогонки учреждены специальные призы. Призы для лучших спортсменов предусмотрены и от дипломатических ведомств Беларуси и Польши.-0-