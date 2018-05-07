7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедный клуб "Минск" занял второе место в командном зачете в гонке "Пять колец Москвы", сообщает корреспондент БЕЛТА.
По итогам четырех этапов первое место в престижной многодневке, которая проводится с 1993 года, заняли гонщики Marathon-Tula. Занять второе место белорусской команде помогло успешное выступление на отдельных отрезках соревнований. В прологе один из лидеров Евгений Королек финишировал вторым, на следующем этапе гонки победил велогонщик "Минска" Станислав Божков, а на третьем в финишном створе опередил соперников Василий Строков.
Самым активным гонщиком многодневки признан Кирилл Поздняков (43 очка) из азербайджанской Synergy Baku, Эдуард Ворганов из велоклуба "Минск" стал вторым в очковой классификации, третий по сумме набранных баллов - его партнер по команде Евгений Королек.
Победителем общего зачета велогонки "Пять колец Москвы" стал спортсмен из сборной России Андрей Простокишин.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4079 BYN
|2.403 BYN
|2.413 BYN
|USD
|2.0185 BYN
|2.016 BYN
|2.0195 BYN
|RUB
|3.2162 BYN
|3.208 BYN
|3.22 BYN