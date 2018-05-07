7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедный клуб "Минск" занял второе место в командном зачете в гонке "Пять колец Москвы", сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам четырех этапов первое место в престижной многодневке, которая проводится с 1993 года, заняли гонщики Marathon-Tula. Занять второе место белорусской команде помогло успешное выступление на отдельных отрезках соревнований. В прологе один из лидеров Евгений Королек финишировал вторым, на следующем этапе гонки победил велогонщик "Минска" Станислав Божков, а на третьем в финишном створе опередил соперников Василий Строков.

Самым активным гонщиком многодневки признан Кирилл Поздняков (43 очка) из азербайджанской Synergy Baku, Эдуард Ворганов из велоклуба "Минск" стал вторым в очковой классификации, третий по сумме набранных баллов - его партнер по команде Евгений Королек.

Победителем общего зачета велогонки "Пять колец Москвы" стал спортсмен из сборной России Андрей Простокишин.-0-