Вера Лапко и Арина Соболенко победили на старте теннисных турниров в Будапеште и Дубае

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки успешно начали выступления в квалификации турниров в Будапеште и Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В венгерской столице Вера Лапко переиграла в трехсетовом поединке голландскую теннисистку Лесли Керкхове - 6:2, 4:6, 6:3.

В крупнейшем городе ОАЭ белоруска Арина Соболенко переиграл японку Мию Като в двух партиях - 6:3, 6:4.

На мужском турнире в Нью-Йорке белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд пробились в финал парного разряда, обыграв американский дуэт Райан Харрисон / Стив Джонсон со счетом 4:6, 6:4, 10:7. В решающем матче белорусско-австрийский тандем сыграет с еще одной интернациональной парой Артем Ситак (Новая Зеландия) / Уэсли Колхоф (Нидерланды). Для 40-летнего Максима Мирного это будет сотый финал на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. До этого за свою долгую карьеру Максим 95 раз выступал в парных финалах (50 побед) и 4 в одиночных (1).-0-