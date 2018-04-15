Вера Лапко и Арина Соболенко проиграли в финале парного разряда турнира в Лугано

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским теннисисткам не удалось выиграть турнир в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальном матче парного разряда Арина Соболенко и Вера Лапко уступили бельгийскому дуэту Кирстен Флипкенс/Элизе Мертенс - 1:6, 3:6.
До этого Арина Соболенко проиграла Элизе Мертенс в решающем поединке одиночного разряда. Тем не менее, благодаря выходу в финал Соболенко с понедельника впервые войдет в топ-50 мирового рейтинга.-0-
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