Вера Лапко и Арина Соболенко проиграли в финале парного разряда турнира в Лугано

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским теннисисткам не удалось выиграть турнир в швейцарском Лугано, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном матче парного разряда Арина Соболенко и Вера Лапко уступили бельгийскому дуэту Кирстен Флипкенс/Элизе Мертенс - 1:6, 3:6.

До этого Арина Соболенко проиграла Элизе Мертенс в решающем поединке одиночного разряда. Тем не менее, благодаря выходу в финал Соболенко с понедельника впервые войдет в топ-50 мирового рейтинга.-0-