Вера Лапко не преодолела квалификацию в одиночном разряде на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко не сумела преодолеть квалификацию в одиночном разряде на турнире серии "Челленджер" (призовой фонд - $140 тыс.), который проходит в Индиан-Уэллсе (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором раунде квалификации Вера Лапко встречалась с японской теннисисткой Мисаки Дои и потерпела поражение в двух сетах - 6:7 (1:7), 3:6, не пробившись в основную сетку. В первом квалификационном поединке белоруска переиграла американку Элли Кийк - 6:1, 6:0.

Вера Лапко продолжит выступление на турнире в парном разряде вместе с чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой. В первом матче основного раунда им будет противостоять тандем Екатерина Бондаренко (Украина) / Варвара Лепченко (США).

Этот турнир завершится 4 марта, а 7 марта на кортах Индиан-Уэллса стартует турнир категории "Премьер", организаторы которого пригласили сыграть белорусскую теннисистку Викторию Азаренко. В 2012 и 2016 годах Виктория выигрывала эти престижные соревнования.

Тем временем Женская теннисная ассоциация (WТА) обновила мировой рейтинг-лист. На первую строку в нем вернулась румынка Симона Халеп, сместив с нее представительницу Дании Каролин Возняцки. Среди представительниц Беларуси наиболее высокую позицию (49-ю) занимает Александра Саснович.

Топ-10 рейтинга WTA сейчас выглядит так:

1 (2). Симона Халеп (Румыния) - 7965 очков,

2 (1). Каролин Возняцки (Дания) - 7525,

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6175,

4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5480,

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5080,

6 (6). Елена Остапенко (Латвия) - 5000,

7 (7). Каролин Гарсия (Франция) - 4625,

8 (8). Винус Уильямс (США) - 4277,

9 (10). Петра Квитова (Чехия) - 3086,

10 (9). Ангелика Кербер (Германия) - 3055,

... 49 (47). Александра Саснович (Беларусь) - 1094.

В число первых 100 теннисисток в мировом рейтинге также входит белоруска Арина Соболенко, которая переместилась с 60-го на 63-е место (921 очко). Вера Лапко потеряла одну позицию и теперь 129-я (470). Виктория Азаренко поднялась с 207-го на 203-е место (270).-0-